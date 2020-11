Termini “sieviešu” vai “vīriešu veselība” man šķiet nepieņemami un mākslīgi – veselība ir un paliek veselība, neatkarīgi no dzimuma. Tas, ka mēs ar to saprotam krūts vēzi sievietēm un prostatas vēzi vīriešiem, ir sevis mānīšana, mēģinot to formulēt korektāk. Jāizsakās būtu ļoti tieši – runa ir par prostatas vēzi, runa ir par krūts vēzi. Nekā neslēpšana un tiešs problēmas apzīmējums ir cilvēkiem vieglāk saprotams un uztverams. Vēža diagnostikā un ārstēšanā vissvarīgāk ir, lai cilvēks neslēpjas pats no sevis.