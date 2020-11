Covid-19 strauji izplatījusies Daugavpils apkārtnē

No šīm pašvaldībām papildus drošības pasākumi no piektdienas ir ieviesti Daugavpils pilsētā, Varakļānu, Salacgrīvas, Aknīstes, Mārupes, Baldones un Krāslavas novados. Savukārt Mālpils, Smiltenes, Garkalnes, Salaspils un Limbažu novados, uz kuriem arī attiecināti papildus drošības pasākumi, saslimstības līmenis tagad jau ir zemāks par pusi virs vidējā valstī.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 166 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 148 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 122 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.