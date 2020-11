Komēdija un drāma vienā - Keilija Kuoko iejūtas stjuartes lomā

Stjuarte Kasandra Boudena ar galvassāpēm pamostas pēc iepriekšējā vakara uzdzīves viesnīcas numurā, un blakus viņai atrodas miruša vīrieša ķermenis. Esot tūkstošiem jūdžu attālumā no mājām un neatminoties iepriekšējās nakts noslēgumu, viņa dara to, ko būtu darījuši daudzi cilvēki viņas situācijā – krīt panikā. Baidoties izsaukt policiju, viņa turpina savu rītu tā, it kā nekas nebūtu noticis un pievienojas pārējiem stjuartiem un pilotiem, kuri dodas atpakaļ uz lidostu. Ņujorkā viņus sagaida FIB aģenti, kuri iztaujā Kasandru par viņas neseno uzkavēšanos viesnīcā.