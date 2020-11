Iecienītais fantāziju seriāls "Tumšās matērijas" atgriežas ar otro sezonu

Dafne Kīna (Dafne Keen) un Amirs Vilsons (Amir Wilson) atveido Līru un Vilu – divus bērnus, kuri ir dažādo realitāšu meklējumos. Šajā sezonā viņiem pievienojas daudzi gan jau pazīstamu tēlu atainotāji, gan jauni aktieru grupas dalībnieki. Otrās sezona sižets balstīts uz “Tumšo matēriju” triloģijas otrās daļas noveles “Smalkais nazis” (The Subtle Knife) motīviem. Notikumi sāk risināties pēc tam, kad lords Asriels paver tiltu uz jaunu pasauli. Pārdzīvojot sava labākā drauga nāvi, Līra seko Asrielam nezināmajā. Dīvainā, noslēpumainā un pamestā pilsētā viņa satiek Vilu – zēnu no mūsu pasaules, kurš arī bēg no nepatīkamām pagātnes atmiņām. Līra un Vils atklāj, ka viņu likteņi ir saistīti ar Vila tēvu atrašanu. Taču viņu ceļš tiek nepārtraukti apgrūtināts, jo viņiem apkārt sāk risināties karš.