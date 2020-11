Covid-19 krīzē slimnīcas papildspēkus nesaņem - aizgājušos mediķus atpakaļ neizdodas piesaistīt

Latvijas Māsu asociācijā novērojuši, ka no profesijas aizgājušo māsu vidū rosība ir vērojama, jo pieaugusi interese par eksāmenu kārtošanu. Tomēr arī tas vēl nenozīmē garantētu papildinājumu slimnīcām. Jau šobrīd no 12 tūkstošiem reģistrā esošo māsu ārstniecības iestādēs strādā ap 8000. Tas nozīmē, ka daudzi šo patur vien kā rezerves iespēju. “Acīmredzot šo cilvēku interesē stabilitātes sajūta - atgriezieties profesijā, ja nu kaut kas. Pēc pēdējās informācijas, tās māsas, kuras bija kārtojušas šos specializācijas eksāmenu, divas personas tikai ir devušās praksē. Tā ka tā situācija, jā, kā jūs esat saņēmuši [ziņas] no darba devējiem, ir ļoti, ļoti zema aktivitāte,” sacīja asociācijas prezidente Dita Raiska.

“Plānveida pakalpojumu ierobežošana ir viens plāns. Par pārvirzīšanu no slimnīcām - to domu mēs pavasarī vērtējām un atmetām kā nerealizējamu. Jo ir valstis, kurās no lokālām slimnīcām var pārvirzīt uz lielajām; mūsu gadījumā kolēģi no universitāšu slimnīcām nosedz tās mediķu vajadzības arī reģionālajās [slimnīcās], līdz ar to mums ir drusku apgriezta situācija,” skaidro ministre. Viņa norāda, ka tādēļ vēl jo vairāk visai sabiedrībai jāievēro drošības pasākumi, lai pēc iespējas Covid-19 izplatību apturētu, jo skaidrs, ka vienā brīdī nozare to vairs nevarēs panest.