Stradiņos veikta unikāla starpdisciplināra operācija

Kā stāsta Radioloģijas institūta vadītājs un operējošais ārsts, profesors Kārlis Kupčs, pacientei galvas vēnās bija izveidojies savienojums ar artērijām, tāpēc vienā vēnā asins plūsma bija izmainīta, tās nevis atplūda no acs ābola, kā tam vajadzētu būt, bet gan plūda otrā virzienā, kā rezultātā acs pamazām gāja bojā un paciente lēnām zaudēja redzi. Parasti šādas vēnas tiek slēgtas caur asinsvadiem, kuriem piekļūst caur cirkšņa vēnām, taču ir atsevišķas situācijas, kā šī, kad asinsvadu īpatnības dēļ tas nav iespējams. “Literatūrā ir aprakstīta prakse, kad šādās situācijās acs vēnai piekļūst caur aci, atgriežot plakstiņu, taču neviens no mums šādā operācijā nebija piedalījies. Tāpēc liels paldies profesorei Gunai Laganovskai, neiroķirurgam Raimondam Mikijanskim, kā arī anestezioloģei Ilzei Lācei, kuri bija pietiekami drosmīgi, uzņēmās atbildību un piekrita piedalīties šajā operācijā. Negāja viegli, bet, pateicoties mūsu ārstu profesionalitātei, to vēnu gar acs ābolu izdevās atrast un novirzīt asinsplūsmu tā, kā nepieciešams,” stāsta profesors Kupčs, informējot ka paciente jūtas labi, acis ir veselas un viņa šodien tiek izrakstīta no slimnīcas.