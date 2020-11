1949. gada dīvainākais izgudrojums – radio cepure

1949. gada radio cepure sastāvēja no portatīvā radio, kas iebūvēts ķiverē. Ar to varēja uztvert dažādas radiostacijas 32 kilometru lielā rādiusā. Patērētājiem tas tika piedāvāts 1949. gada sākumā kā “Cilvēks no Marsa, radio cepure” un maksāja 7,95 ASV dolārus. Pateicoties veiksmīgai reklāmas kampaņai, radio cepure bija nopērkama veikalos visā ASV.