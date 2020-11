Katru gadu tehnoloģiju uzņēmums Apple nāk klajā ar jaunu iPhone viedtālruņa modeli, un 2020. gads nav izņēmums. Šā gada oktobrī Apple iepazīstināja pasauli ar jaunajiem iPhone modeļiem, un šobrīd tie jau ir pieejami veikalos visā pasaulē, tai skaitā Latvijā. Šajā rakstā oficiālais Apple partneris Latvijā – IT uzņēmums “Capital” – stāsta par to, kas jauns iPhone 12 modeļos.

Izmērs un svars. Uz pirmo acu uzmetienu galvenā modeļu atšķirība ir izmērs un svars. IPhone 12 and iPhone 12 Pro ir vienā izmērā, bet to svars ir atšķirīgs – iPhone Pro ir nedaudz smagāks. Vismazākais izmērā un svarā ir iPhone 12 mini un vislielākais un smagākais ir iPhone 12 Pro Max.

Baterija. Pavisam nelielas atšķirības ir baterijas veiktspējā. IPhone 12 mini un iPhone 12 modeļiem baterija spēj atskaņot video 15 stundas no vietas, bet iPhone 12 Pro un iPhone 12 Pro Max – 17 stundas.

Keramiskais aizsargpārklājums. Šis inovatīvais risinājums sargā iPhone 12 ekrānu vēl labāk nekā iepriekš izmantotais Gorilla Glass stikla pārklājums. Pēc Apple testiem, tas ir 4 reizes izturīgāks, līdz ar to jaunā iPhone 12 modeļu ekrāni ir četras reizes labāk pasargāti no saplīšanas, nekā to priekšteču ekrāni.