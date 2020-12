Bijušais hārdroka apvienības "Monro" solists Jānis Bukums, iedvesmojoties no 2020. gada notikumiem, kopā ar savu grupu "Jānis Bukums" nule laidis klajā jaunu studijas albumu "7. dienas burvis". "Dziesmu skanējumu un vārdus ietekmējusi šā gada haotiskā enerģija un mirkļa sajūtas," viņš skaidro. Aicināju Jāni uz nelielu sarunu gan par jauno ierakstu, gan paša sajūtām un emocijām šajā nospriegotajā laikā.

Albumā ir stāsts par to, kā nenormālības kļūst par jauno normālo un pilnīgi nedabīgas lietas tiek pozicionētas kā labas, nepieciešamas un mūsdienīgas. Meli, muļķi, manipulācijas, negodīgums, satura neesamība, garīgais tukšums ar devīzi - "neskatieties uz mūsu darbiem, bet klausieties mūsu vārdos". Par visaptverošo “procesa nodrošināšanu” visās dzīves jomās, apzināti ignorējot un pilnīgi izslēdzot pašu galveno un tik ļoti nepieciešamo – rezultātu.

Par to, ka mums ir tā izskalotas smadzenes, ka mēs nespējam nošķirt realitāti no fikcijas ar labu virsrakstu.

Jā, albums ir tapis šogad pandēmijas laikā. Bijām cerējuši, ka tas būs jautrāks un krāsaināks, bet kopējā aina pasaulē un valstī laikam ir mūs diezgan spēcīgi ietekmējusi, un albums ir iemūžinājis mūsu emocijas un dvēseles stāvokli tieši šajā laikā, kāds nu tas ir. Albums ir veidots no tāda apskatnieka/novērotāja pozīcijas.

Covid-19 noliedzējiem ir sev jāuzdod viens jautājums - vai es gribētu, ka kāds no maniem ģimenes locekļiem (mamma, bērns) saslimst ar šo "neeksistējošo" slimību?

Kultūras ministrs daļēji sadzirdēja – viņš gribētu sadzirdēt un visu darīt pareizi, bet, ja viņš to izdarītu, tad viņš zaudētu amatu, tādēļ ir visi iespējamie kompromisi, arī ar “marsiešu jeb ekselistu” kantori Finanšu ministrijā. Rezultātā ministram sanāk stāvēt vienlaicīgi uz vairākām taburetēm, kuras viena no otras attālinās.

Pats iekļāvos tajos rāmjos un pabalstu saņēmu, bet ārkārtas stāvoklis mūziķiem ir no marta, proti, jau deviņus mēnešus. Nav jābūt ģēnijam, lai saprastu katastrofas apmērus, bet ļoti labi par šiem atbalsta mehānismiem izteicās un izskaidroja mans kolēģis - mūziķis Kaspars Zemītis, var sameklēt interviju internetā, tādēļ es atturēšos.

Sērfoju Youtube un uzdūros vienam ideālam koncertam - The World of Hans Zimmer - Hollywood in Vienna. Esmu popkultūras fans, un Hansa Cimmera skaņu celiņi man vienmēr ir ļoti patikuši, bet šeit ir visi vienkopus un dzīvajā. Man ļoti patika, un esmu jau šo koncertu noskatījies vairākas reizes. Ja būs kādreiz iespēja, tad obligāti noskatīšos dzīvajā.