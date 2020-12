Bukšs: Latgaliešu valodas eksistence – valsts izaugsmes un drošības garants

Aldis pats nāk no Baltinavas, kur, kā atzīst pats autors, arī ir radusies mīlestība pret Latgali un latgaliešu valodu, kā arī vēlme šo valodu popularizēt. Romāna latgaliešu valodas versijā daudz esot domāts tieši par leksiku, kur bieži vien figurē mūsdienās retāk izmantojami vārdi.

Kas tu esi, no kurienes esi un kā nokļuvi līdz rakstīšanai?

Es esmu Aldis Bukšs, varētu teikt, ka jauns autors no tā viedokļa, cik sen esmu sācis rakstīt. Desmit gadus esmu strādājis komercbankās, tad ar investīciju piesaisti ekonomikas ministrijā, šobrīd arī strādāju valsts pārvaldē joprojām. Izglītība – politologi un tiesību zinātnēs, divi bakalauri. Pats nāku no Baltinavas, no Baltinavas novada, kas šobrīd skaitās mazākais Latvijā. Rīgā šobrīd dzīvoju jau 18 gadus, bet neesmu sarāvis savas saites ar Latgali, regulāri tur esmu, dzīvoju gan tur, gan te. Un kā es nokļuvu līdz rakstīšanai? Rakstu es jau kopš mazotnes, kopš iemācījos rakstīt, bet nekad es tā īsti nebiju saņēmies pabeigt iesākto. Būtībā man nebija pārliecības par sevi ilgu laiku, bet tā vēlme rakstīt, stāstīt, izstāstīt stāstus krājās, krājās līdz brīdim, kad manu divdesmit gadu otrā pusē bija sakrājies tik ļoti, ka es pieņēmu lēmumu riskēt, veltīt laiku rakstniecībai. Riskēt, piedāvāt izdevniecībām savus stāstus, savu grāmatu. Tā pirmā man bija "Parādu piedziinēji”, arī kriminālromāns par krīzes gadiem Latvijā, par parādu piedziņu, par visiem tiem notikumiem, kas gāzās pāri Latvijai, kad sākās krīze. (..)