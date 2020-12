Kas ir dāņu labsajūtas formula un kā to sasniegt pat ļoti skarbos apstākļos

Aprunājāmies ar dāņu sociālantropologu, filozofijas doktoru fenomenoloģijā Jepi Trolli Linetu, kurš ir ne tikai izpētījis "hygge" fenomenu, bet būs arī viens no runātājiem darba un dzīves līdzsvara konferencē “ Work+Life2020 ”, kas notiks 4. decembrī.

Piemēram, ja pētāt kādu ar viņu darbu saistītu jautājumu, tad ejat pie viņiem uz darbu, taču, ja tas ir saistīts ar mājām, tad esat kopā ar viņiem mājās, vērojat tur notiekošo, un tas vienmēr ietvers trīs instrumentus: intervējat, vērojat to, ko viņi dara, un varbūt pamanāt atšķirību starp to, ko viņi saka un dara. Treškārt, iesaistāties paši - piedalāties vai izmēģināt darīt to pašu, ko viņi.