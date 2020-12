Vidēji sieviete domā par seksu 9,9 reizes, bet vīrietis – 18,6 reizes dienā. Galvā rodas dažādas erotiskas domas un, ja tās nerealizē, tad var runāt par erotiskajām fantāzijām. Es kā Melnā Kaķa saimniece ar erotiskām tēmām saskaros katru dienu, taču draugu lokā nekad, pat pusvārdā, nepieminam to, par ko katrs fantazē. Seksuālās fantāzijas ir aizliegta tēma, tāpēc vienlaikus ar tām rodas maldīga kauna sajūta. Laimīgi ir tie izbaudītāji, kuri var dalīties savās fantāzijās ar partneri un dažas no tām pat izmēģināt. Domās neviens mūs nekritizēs, un mēs varam par to sapņot. Par domām neviens mūs nespēj nosodīt un varam sapņot par jebko. Fantāzijas var iedalīt trīs grupās: