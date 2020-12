Vai zini, kādas valsts apmaksātās profilaktiskās veselības pārbaudes tev pienākas?

Latvijā, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kārtība paredz, ka to lielāko daļu kompensē Nacionālais veselības dienests (NVD), un rezultātā šādi pakalpojumi personām ir ar minimālu līdzmaksājumu. Par šiem pakalpojumiem personai ir jāpiemaksā pacienta iemaksa no 1 līdz 35 eiro par vienu pakalpojumu. Pacienta iemaksa nepilnā apmērā tiek piešķirta tikai tādiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kas tiek veikti Nacionālā veselības dienesta (NVD) līgumiestādē. Līdzmaksājums Latvijā ir jāveic par ģimenes ārsta ambulatoru, sekundāru un mājas vizīti, ārstēšanos dienas un diennakts stacionārā, kā arī noteiktiem stacionāri un ambulatoriski veiktiem diagnostiskajiem izmeklējumiem un medicīniskās apaugļošanās procedūrām.

Medicīnas pakalpojumu tarifu bāze nosaka, ka atsevišķas ārstnieciskās manipulācijas, procedūras un izmeklējumi, kā arī no pacientu līdzmaksājuma atvieglotajām personu grupām sniedzamie medicīnas pakalpojumi ir valsts finansēti pilnā apmērā. Šie maksājumi tiek apmaksāti no Valsts sociālā apdrošināšanas budžeta. No pacienta līdzmaksājumiem ir atbrīvotas vairākas iedzīvotāju grupas, kas atbilst kādai no kategorijām un vēlas saņemt noteiktus medicīnas pakalpojumus. Noteikti medicīnas pakalpojumi bez maksas tiek piešķirti bērniem, politiski represētajiem, trūcīgajiem, kā arī personām, kuras saņem Ministru kabineta noteikto infekcijas slimību aprūpi, u.c.