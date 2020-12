Ja to nepiespriež tiesa, uzvedības korekcija varmākām Latvijā ir brīvprātīga. Speciālisti uzskata – kursiem jābūt obligātiem. Ideja iestrēgusi strīdā, kam par to jāmaksā – varmākām vai valstij. Tikmēr Re:Baltica pēta, cik šīs programmas ir efektīvas.

Ar laiku kopdzīve vairs nelīdzinājās jaukajām sarakstēm. Sākās strīdi, visbiežāk par naudu. Tie kļuva biežāki un skaļāki, līdz kādā reizē Normunds Laimai iesita pļauku. Viņa izsauca policiju un pārvācās atpakaļ pie mātes, bet pēc pāris mēnešiem atgriezās. “Mēģinājām sākt no jauna. Kādu brīdi bija labi,” stāsta Normunds. “Bet tad atkal sākās, viss vecais atnāca atpakaļ.”

Grupa izspēlē lomu spēles, iejūtas cietušā ādā. Vingrinās, kā ģimenē sarunāties. Mācās laikus atpazīt dusmu tuvošanos. To kā galveno ieguvumu min Normunds. Esot iemācījies sevi savaldīt, kursu padomus paturējis dzīvē. “Iziet no istabas, aiziet pastaigāties un izvēdināt galvu,” viņš uzskaita. Zinot, ka aizkaitināmāks paliek uz paģirām. Tāds bija arī abās reizēs, kad iesita bērna mātei.

“Normunds ir viens no tiem veiksmīgajiem gadījumiem, kad vīrietis atzīst problēmu, pieņem palīdzību un ir gatavs sadarboties” saka sociālā dienesta darbiniece Ivanovska. Taču problēma ir viņa nespējā atteikties no alkohola. “Ja šī problēma tiktu atrisināta un ārstēta, nebūtu arī vardarbības. Visas vardarbības epizodes ir alkohola ietekmē, kad viņš nespēj kontrolēt savus impulsus.”

Normunds, kurš strādā celtniecībā un attālāku būvobjektu dēļ darbadienās nav mājās, saka, ka mēdz iedzert ar kolēģiem pēc darba. “Pāris aliņus dienesta viesnīcā. Tur tāpat nav, ko darīt,” viņš stāsta. Pāris aliņi sanākot arī mājās brīvdienās, un tas esot iemesls strīdiem ar civilsievu. “Iepriekšējai sievai arī alkohols garšoja. Laima vispār to nelieto. Varbūt tāpēc arī viņai nepatīk,” prāto vīrietis, pirkstos virpinādams savu naģeni. Laima to raksturo kā daudz smagāku dzeršanu: “Viņš krīt un gāžas, bērnam ir bail.”

Lai gan Normunds apzinās savas rīcības nepareizumu un vajadzību to mainīt, viņš uzskata, ka nav bijis vienīgais atbildīgais un būtu gribējis, lai uz nodarbībām kopā ar viņu iet arī civilsieva.

Arī Jānis (47), kurš līdzīgus kursus apmeklēja Valkā, it kā saprot, ka nav pareizi pacelt roku pret sievu, tomēr stāsta, ka to izprovocējusi pati. Kaitinājusi sievas bezdarbība mājās. “Naktī strādāju par apsargu, atbraucu mājās, un man vēl mājas darbi jādara,” stāsta Jānis. Tāpēc mēdzis sadusmoties un sievu iebuhņīt. Četrus dēlus, kas dzimuši abu 24 gadu ilgajā kopdzīvē, neesot aizticis: “Viņi mani mīļumiņi.”

Jāņa sieva sākumā pēc konfliktiem nesauca ne policiju, ne sociālo dienestu. Tas uzzināja no kaimiņiem. Tikai tad dienests uzrunāja sievieti un pēc garas pierunāšanas viņa piekrita atnākt pie psihologa. Drīz pēc tam arī nolēma šķirties. Tiesa piesprieda pagaidu aizsardzību un Jānis nedrīkstēja tuvoties viņas jaunajai mājvietai.

Jau gadu kā šķīrušies (viņa no sarunas ar Re:Baltica atteicās).

“Kamēr cilvēks neatzīst savu vainu, viņš arī nenožēlo,” novērojusi Valkas sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska. Speciālistiem atliek vien cerēt, ka kaut kas no nodarbībās dzirdētā cilvēkam aizķersies.

Kāpēc varmācīgiem cilvēkiem ir grūti atzīt savu nodarījumu? Kā skaidro psiholoģes Burkovska un Jakuševa, par varmāku nekļūst vienā dienā un tāpēc arī izmaiņas uzvedības modelī prasa ilgu laiku. Uzvedība slāņojas no pieredzētā bērnībā un tālākajā dzīvē. “Tas ir vienīgais veids, kā viņš prot funkcionēt,” norāda Burkovska. Jakuševa papildina: “Viņš ir iemācījies šādi reaģēt, interpretēt situācijas tā, ka tas uzkurina domas, un pēc tam mēs redzam šīs izpausmes uzvedībā.” Taču nereti bravūra slēpj kaunu – arī par to, ko izdarījis, tādēļ grūti atzīt.

Pirmajā nodarbībā klientiem jāaizpilda anketa, lai noskaidrotu, vai viņi iepriekš pieredzējuši vardarbību. Maz bijis atbilžu, ka nav cietis. “Tie cilvēki nāk no padomju laikiem, kur sist skolā ar lineālu pa ausīm, nagiem, un vēl mājās dabūt ar siksnu, bija normāli,” secina Ivanovska.

Arī Vaira (48) nāk no tāda vardarbības apļa. Abi ar vīru pār mēru dzēruši, izjukusi 30 gadu laulība, zaudējuši apgādības tiesības par jaunāko bērnu. Viņa atgūšana Vairai bija stimuls mainīt dzīvi. Aizbildniecību par brāli uzņēmās vecākā meita, kas dzīvo Jēkabpilī. Vaira uz turieni pārvācās, izgāja Minesotas programmu atkarību ārstēšanai, apmeklēja sociālā dienesta kursus, psihologu, atrada darbu. “Esmu izgājusi visu, ko var iziet,” nosaka Vaira. Pērn vasarā savu puiku atguva.

“Es to karu izkaroju. Grūti gāja (..) Tu vari aiziet un tevi nenosoda. Un tu saproti, ka neesi tik maza un melna.”

Tā kā šīs programmas ir brīvprātīgas, smagākie gadījumi līdz tām nemaz nenonāk, uzsver Bobrova. Uz to norāda arī mācību centra MKB vadītāja Sandra Freimane. Viņas vadītais centrs apmāca sociālo dienestu darbiniekus minēto programmu vadīšanā. Pašlaik valstī ir 76 centra apmācīti speciālisti, drīz būs vēl 10. Freimane uzskata, ka jānosaka – ikvienam, kam ir tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, programmai jāapmeklē obligāti. Iespējams, pat abām pusēm. “Citādi ir lēmums par aizliegumu tuvoties un viss. Šajā laikā jau nekas nenotiek, cilvēks nemācās mainīt savu uzvedību. Tas iet apli,” saka Freimane.

Šī ideja nav jauna. Labklājības (LM) un Tieslietu ministrijas (TM) sagatavojušas likuma grozījumus, kas dod tiesai iespēju likt personai piespiedu kārtā iziet sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai. “Šis priekšlikums ir stāvējis Ministru kabinetā jau kopš 2017. gada, bet nevienu gadu nav radusies iespēja to ieviest,” pamato TM Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska. LM aprēķinājusi, ka tam papildus būtu nepieciešami 387 378 eiro (pakalpojums 816 personām gadā).

Septembra beigās par to sprieda Saeimas Juridiskajā komisijā, diskusijai iesprūstot pie jautājuma, kurš maksās. TM uzskata, ka valsts rūpē ir mazināt vardarbības cēloņus, tāpēc valstij arī jāfinansē. Atsevišķi deputāti domā, ka tas jādara pašam varmākam. Izskanēja arī viedoklis, ka jārīkojas līdzīgi kā ar alimentu nemaksātājiem – ja programmu neapmeklē un par to nemaksā, atņem autovadītāja apliecību. Savukārt LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Ineta Pikše aicināja priekšlikumu neapstiprināt, kamēr nav zināms, no kurienes būs nauda.