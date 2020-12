Rīkotājiem varētu kompensēt 80% no atcelto pasākumu atmaksātās biļešu cenas

atkarībā no pasākumu veida 80% līdz 95% pasākuma biļešu ieņēmumi tiek novirzīti pasākuma tiešo izdevumu segšanai,

tādēļ ministrija rosinājusi biļešu kompensāciju veikt 80% apmērā no skatītājiem atmaksātajiem līdzekļiem.

Plānots, ka kompensācija tiks izmaksāta pasākuma rīkotājam par atceltajiem pasākumiem Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 9.novembra līdz 6.decembrim un turpmākajos periodos, par kuriem valdība būs pieņēmusi lēmumu aizliegt rīkot publiskus pasākumus.

neatkarīgi no pasākuma rīkotāja dibinātāja un juridiskā statusa. Tāpat KM skaidroja, ka pasākuma rīkotājs kompensācijas saņemšanai varēs pieteikties Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF), kas administrēs šo atbalsta pasākumu.

KM klāstīja, ka, apzinot biļešu izplatīšanas tīklu sniegto informāciju par to sistēmās iegādātajām biļetēm uz kultūras pasākumiem laikā no 9.novembra līdz 6.decembrim, biļešu kompensēšanai nepieciešamais finansējuma apjoms un atbalsta pasākuma administrēšanas izdevumi veido ap 1 083 481 eiro. Atbalsts tiks sniegts 2021.gadā, veicot apropriācijas pārdali no programmas "Latvijas skolas soma" 2021.gada finansējuma, ņemot vērā šogad ietaupītos resursus.