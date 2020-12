"Bohēmista rapsodija" nonāk pie viedtelevīzijas skatītājiem

Fredijs bija viens no tiem cilvēkiem, kas bez jebkādiem aizspriedumiem ignorēja stereotipus un sagrāva vispārpieņemtos priekšstatus, tādā veidā kļūstot par vienu no pasaules iemīļotākajiem izklaides industrijas personāžiem. Filmas sižets seko līdzi grupas straujajam slavas kāpienam, izmantojot tās slavenākās dziesmas. Kad Fredijam atkal izdodas apvienoties ar grupas biedriem, lai muzicētu “Live Aid” labdarības koncertā slavenajā Vemblija stadionā, tieši šī uzstāšanās kļūst par vienu no izcilākajiem priekšnesumiem rokmūzikas vēsturē. Filma saņēmusi kinoindustrijas nozīmīgāko balvu “Oskars” četrās kategorijās, tai skaitā par labāko aktieri, labāko montāžu, labāko skaņas montāžu, kā arī labāko skaņu, un atzīta par labāko dramatisko filmu, iegūstot galveno balvu “Zelta globusu” balvu pasniegšanas ceremonijā.