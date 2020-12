Īpašuma apdrošināšana ir uzņēmumu saimniecības neatņemama sastāvdaļa, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt pārliecību – ja bizness cietīs zaudējumus nelaimes gadījumā, apdrošinātājs būs līdzās no nelaimes atklāšanas brīža līdz veiksmīgai darbības atjaunošanai, aktīvi iesaistoties nelaimes seku likvidēšanā.

AAS BALTA Juridiskā īpašuma un garantiju risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Uģis Uškāns norāda – svarīgi jau pirmajā sarunā ar klientu izzināt viņa vajadzības, saprast, kas tieši šim uzņēmumam ir nepieciešams, noteikt prioritātes. Nav divu vienādu uzņēmumu – viss atkarīgs gan no nozares un darba specifikas, gan uzņēmuma izmēra un citiem individuāliem rādītājiem. Tomēr atcerēties dažus padomus par elementāru drošību būs vienlīdz noderīgi ikvienam uzņēmuma īpašniekam, saimniecības vadītājam vai tehniskajam direktoram neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un darba specifikas.

Katra trešā ugunsgrēka iemesls ir neatbilstoša elektroinstalācija vai tās nepareiza ekspluatācija. Visos uzņēmumos ir elektroinstalācija – bez tās neiztikt. Tā ir kā zirnekļa tīkls, kas ar laiku apaug ar jauniem pavedieniem. Nepaļaujies uz minimālajām likuma prasībām – regulāri uzaicini elektriķi veikt elektroinstalācijas pārbaudes, īpaši tad, ja uzņēmums aug un attīstās. Pat jauna datora pieslēgšana tīklam var izrādīties pēdējais piliens, izraisot elektroinstalāciju pārslodzi un ugunsgrēku. Pievērs uzmanību pēkšņam elektropatēriņa pieaugumam – tā var būt pirmā pazīme, ka no elektrības vadiem vai elektroiekārtām ir kāda strāvas noplūde vai vadu izolācijas bojājums.

Ja uzņēmumā regulāri izsit drošinātājus jeb “korķus”, šī nav tā joma, kur mēģināt iegūt gada darbinieka titulu ar radošiem risinājumiem, pašiem meistarojot jaunus pieslēgumus vai pieslēdzot papildu iekārtas jau tā noslogotajai sistēmai. Izsisti drošinātāji nav tik nevainīgi, kā varētu domāt, tāpēc to izvēli un uzturēšanu labāk uzticēt speciālistam. Un vēl viens būtisks aspekts – tiec vaļā no grauzējiem, jo tie ne tikai nerotā tavu uzņēmumu, bet arī sagrauž vadus, kas var izraisīt ugunsgrēku. Parasti elektrības vadi atrodas slēptās vietās, ko mēs nemaz neredzam, piemēram, aiz sienu ģipškartona jeb reģipša apšuvuma, virs piekaramajiem griestiem un citās brīvās vietās, kur grauzēji var netraucēti darboties. Un vēl atceries, ka vairāki pie viena pagarinātāja pieslēgti elektriskie sildītāji var novest pie vadu pārkaršanas.

Līdz 20% no visiem ugunsgrēkiem saistīti ar neatbilstošām apkures iekārtām vai to nepareizu ekspluatāciju. Paštaisītas apkures ierīces un dūmvadi, kā arī dažādi sildītāji, ko darbinieki sameistarojuši pašu rokām, nav pieļaujami uzņēmuma telpās! Apkures ierīkošana ir tā pati būvniecība, kur svarīgs katrs parametrs, tostarp telpas tilpums un siltinājums. Tādēļ pieaicini būvspeciālistu, kurš pateiks, kur un kā to vislabāk uzstādīt.