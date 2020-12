Eksperti: Latvijai jāizveido jauna, uz pacientu vērsta digitālā datu sistēma

Vairāku stundu garajā tiešsaistes samitā tika uzklausīti gan onkoloģijas pacientu stāsti un ārstu ikdienas pieredze, gan Eiropas Savienības komisāres un prestižu zinātnieku, kā arī citu ekspertu viedokļi par to, kādai būtu jābūt pacientu datu digitālajai stratēģijai un cik daudzpusīgi dati var tikt izmantoti kā pacientu aprūpē, medicīnas iestāžu un ārstu darbā, tā arī zinātnē un valsts pārvaldē.

Novembra izskaņā notikušais tiešsaistes samits ir loģisks turpinājums Veselības ministrijas iesāktajiem darbiem veselības aprūpes sakārtošanā. Iepriekš vairāk nekā desmit gadu garumā īstenotais projekts “E-veselība”, no kura dzīvē visus izstrādātos produktus nav izdevies ieviest, šobrīd atzīts par neperspektīvu, tāpēc ir uzsākts darbs pie jaunas un efektīvas sistēmas izveides. Veselības ministre Ilze Viņķele samita laikā pauda pārliecību, ka veselības aprūpē ir jāspēj pieņemt drosmīgi lēmumi un viens no tiem ir apzināties, ka “E-veselība” ir būtiski novecojusi un tā ir jāmaina.

Samits “Toward Data-Driven Health: Sharing is Caring” tika organizēts ar mērķi aktualizēt pacientu datu problemātiku Latvijā, kā arī uzklausīt ekspertu pieredzi un iegūt secinājumus par to, kā dati var veiksmīgi tikt izmantoti dažādos veselības aprūpes posmos. Iegūtā informācija apkopota, lai kalpotu kā katalizators jaunas digitālās stratēģijas izstrādē un ieviešanā Latvijā. Samita laikā nozares eksperti atgādināja, ka jaunas pacientu datu digitālās sistēmas izveides pamatā trīs stūrakmeņi – komunikācija, sadarbība un koordinēšana. No tā ir atkarīgs, vai tuvāko gadu laikā Latvijā izdosies izveidot un iedzīvināt digitālo veselības stratēģiju, kas bez sabiedrības līdzdalības un mandāta nebūs iespējams.