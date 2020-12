Covid-19: reģistrēts līdz šim lielākais saslimšanas gadījumu skaits - 930

SPKC informē, ka pēdējo 24 stundu laikā veikti 8670 Covid-19 izmeklējumi, reģistrēti 930 jauni inficēšanās gadījumi, 11 personas mirušas (trīs personas vecuma grupā no 55 līdz 65, piecas no 65 līdz 75, trīs no 75 līdz 90).