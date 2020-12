Pandēmijas laikā Latvijas darbiniekiem augusi apmierinātība ar darbu

Vecuma grupā no 30 līdz 39 iezīmējās statistiski nozīmīgas atšķirības spējā apvienot darbu un privāto dzīvi, tikt galā ar pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka šajā vecumā ir cilvēki ar maziem bērniem, jauniešiem savukārt bija grūtāk izturēt sociālo izolēšanos. Tehnoloģiju apgūšana gan neradīja problēmas ne vienam, ne otram.

Es pastāstīšu detalizētāk par to, vai mūsu strādājošajiem šobrīd izdodas salāgot darba un privāto dzīvi, kā arī paskatīsimies detalizētāk uz daudzajām komponentēm, kas veido šo līdzsvaru. Runāšu par to, cik noslogoti darbinieki jūtas, ir un kā to vērtē, par emocionālo labsajūtu un izaicinājumiem, kas bija, pielāgojoties darbam attālināti. Cik viegli bija apgūt jauno darba vidi un salāgot to ar savu privāto dzīvi, ģimeni, bērniem.