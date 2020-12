Aptauja: 55% vidusskolēnu pēc absolvēšanas plāno studēt Latvijā, bet 36% vēl nav izlēmuši

Kā aģentūru LETA informēja augstskolā, pētījums liecina, ka studijas ārzemēs, lielākoties, apsver Rīgas vidusskolēni - no viņiem 24% vēlas studēt ārvalstīs, bet starp skolēniem no citām pilsētām 4%.

Augstskolā klāstīja, ka analizējot atbildes no vidusskolēnu vidējā vērtējuma aspekta, secināts, ka studiju programmu saturs un kvalitāte šķiet vienlīdz būtisks aspekts gan skolēniem ar vidējo atzīmi 9-10 balles, gan 7-8 balles. To par svarīgu atzīmējuši 23% aptaujāto, savukārt studiju vidi kā būtisku faktoru visvairāk minējuši vidusskolēni ar vidējo atzīmi 7-8 balles. To atzīmēja 15% respondentu, bet ārpusstudiju piedāvājumu visbiežāk atzīmēja personas ar atzīmi 4-6 balles.