Mūsdienu jauno latviešu attieksme pret dzimto valodu ir bīstama tās pastāvēšanai

Iespējams, ka spēja koncentrēt uzmanību uz garāku tekstu un to adekvāti uztvert, izprast, lielākajai daļai nemaz nebūs vajadzīga, un tā pat neapzināsies to kā problēmu. Iespējams, šīs prasmes un spējas nākotnē kļūs par elitāru kritēriju. Aizvien mazāk būs vispusīgi izglītotu, loģiski domājošu un ar emocionālo inteliģenci apveltītu cilvēku. Kā tādā sabiedrībā cilvēki dzīvos, kā tā funkcionēs, kādi būs tās atskaites punkti un ideāli?

Žurnāls droši vien pastāvēs tik ilgi, kamēr tam būs lasītāji. Un kamēr valsts, apzinoties savu atbildību, to dotēs. Valstij jāspēj sabiedrības interesi par literatūru un vēsturi, arī citām kultūras jomām, formēt un sekmēt.

Taču interesanti, ka mediju zinātnieki, lai arī novēloti, dziļāk analizējot drukātās un digitālās kultūras pretstāvi, nonākuši pie svarīgiem secinājumiem. Proti, ka drukāto periodisko izdevumu kultūra, kāda Rietumeiropā pastāv vairāku gadsimtu garumā, bet latviešu valodā teju 200 gadu, ir ļoti cieši saistīta ar demokrātijas ideju izplatīšanu, tās pastāvēšanu. Tā nodrošinājusi refleksiju un sarunu par aktuālo, izglītojusi sabiedrību. Demokrātija nevar labi funkcionēt šādā tādā sabiedrībā, tai ir savi priekšnoteikumi, un zināms caurmēra izglītības līmenis sabiedrībā ir viens no tiem.

Cilvēks, kurš vēl lasa literāru tekstu literārā valodā, kuru interesē latviešu un tulkotā literatūra, publicistika, vēsture. Ar uzsvaru – drukātā veidolā, lai gan žurnāls ir pieejams arī digitāli. Cilvēks, kurš novērtē šāda izdevuma vienreizīgumu un vēlas atkārtoti piedzīvot to sajūtu, kāda pārņem, piemēram, izķeksējot žurnālu no pastkastītes – tā ietver jaunu apsolījumu un arī zināmu intelektuālu vai garīgu baudu, kas nav mirklīga vien.

Grāmatu, tostarp daiļliteratūras, un periodikas lasīšana mūsu smadzenēs nodrošina ārkārtīgi nozīmīgus procesus, tā iespaido un veido cilvēka personību. Literatūra attīsta valodu – iemāca mūs izteikties, bagātina vārdu krājumu ar jauniem vārdiem, uztur spēkā literārās valodas standartu. Bet vissvarīgākais – bez valodas nav iespējama domāšana, savukārt spēja izteikt savu domu precīzi ir ļoti svarīga. Lai to, ko saku, otrs cilvēks uztvertu adekvāti. Citādi saprašanās sabiedrībā ir neiespējama, un to jau piedzīvojam.

Attēlu jeb bilžu kults, kas, īpaši sociālajos tīklos, pastāv jau ilgāku laiku, šķietami atceļ vajadzību redzēto izteikt vārdos. Taču tas, ka divi vai pieci tūkstoši cilvēki ir redzējuši vienu un to pašu, jau nenozīmē, ka viņi to arī atbilstoši saprātīgi uztvēruši un izpratuši. To noskaidrot un savas domas izteikt var tikai un vienīgi ar runātās vai rakstītās valodas starpniecību.