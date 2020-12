Latviski iznākušas inovatīvās sērijas "The Big Idea" pirmās trīs grāmatas

Pēdējos sešdesmit gados esam bijuši liecinieki satriecošai izaugsmei mākslīgā intelekta (MI) jomā, radītas tehnoloģijas, kas māca mašīnām just, mācīties, domāt un rīkoties. No sociālajiem medijiem līdz “Netflix” – MI jau ir ienācis mūsu ikdienā. Pašbraucošie automobiļi un cilvēkveidīgie roboti ievieš graujošas pārmaiņas mūsu mijiedarbībā ar pasauli. Vai esam uz sliekšņa laikmetam, kurā dominē MI? Vai šai strauji augošajai jomai ir arī kādi ētikas principi? Vai un kā tos būs iespējams iedzīvināt praksē? Vai MI pārspēs cilvēkus? Šis precīzais un vienlaikus satraucošais pārskats izvērtē, vai MI var pārveidot sabiedrību un cilvēci, padarot to labāku, vai arī to raksturo milzīgas iespējas nākotnē radīt distopijas māktu un MI kontrolētu planētu. Š. Fana ir neirozinātniece Kalifornijas Universitātē, Sanfrancisko, kur viņa nesen pabeigusi pēcdoktorantūras studijas, pētot smadzeņu novecošanos un to atjaunošanās potenciālu.