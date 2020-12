Mūsdienīgi par garīgumu

Par K. Vilberu un viņa darbiem ir risinājušās kvēlas diskusijas. Sākumā viņa uzskati netika izprasti, tāpēc pret tiem skeptiski izturējās dažādu jomu pārstāvji. Lielai daļai zinātnieku viņa teiktais ilgi šķita pārāk reliģisks, lai to ņemtu nopietni. Teologi, Baznīcas pārstāvji viņu automātiski piepulcināja New Age raibajai sabiedrībai, kuru tie lielākoties uzskata par reliģijas zaimotāju. Savukārt New Age vadošie pārstāvji nespēja samierināties ar to, ka K.Vilbers atzina – mūsdienās dziļa garīguma uztverei lielāku ļaunumu nodara nevis materiālisms, bet sekls garīgums, ko popularizē arī New Age dažādi strāvojumi.