Miljoniem eiropiešu gaidāmajā svētku sezonā nāksies iztikt bez ļoti iecienītas izklaides

Īsāk sakot, elpot svaigo Alpu gaisu un pastaigāties Francijas Alpos būs iespējams, taču slēpot ne. Franči, kas vēlēsies slēpot citā valstī, piemēram, Šveicē, to drīkstēs darīt. Taču, atgriežoties mājās, jārēķinās ar septiņu dienu ilgu karantīnu. Tāpat Parīze brīdinājusi, ka svētku brīvdienās uz šosejām notiks masveida pārbaudes, vai franči tik tiešām ievēro karantīnu.

Kas attiecas uz Itāliju, tad tā 3. decembrī paziņoja, ka no 21. decembra līdz 6. janvārim tiks noteikts aizliegums pārvietoties starp vairākiem valsts reģioniem. Tas nozīmē, ka atpūtnieki nedrīkstēs doties uz kalniem (un, starp citu, arī uz jūru). Tas attieksies pat uz tiem pilsoņiem, kam kalnos pieder kāds nekustamais īpašums. Pašlaik kalnu slēpošanas kūrorti tūristiem ir slēgti vismaz līdz 7. janvārim.

Tikmēr citā Alpu valstī Austrijā no 24. decembra atsāks darboties pacēlāji, taču viesnīcas un ēdināšanas uzņēmumi būs slēgti līdz 7. janvārim. Tādējādi paši austrieši varēs iegūt iespēju pavadīt vienu dienu kalnos, taču ārvalstu tūristiem šī iespēja būs liegta. Turklāt no 7. decembra līdz 10. janvārim visiem, kas iebrauks no riska zonas valstīm (kurā ietilpst faktiski visa Eiropa), būs nepieciešams pavadīt 10 dienu karantīnu.