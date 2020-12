VW vabolīte varētu atgriezties elektriska retro auto izskatā

Deviņdesmito gadu beigās, cerot radīt veiksmes stāstu, par pamatu ņemot 1938.gadā radītā auto aizgājušo laiku panākumus, Volkswagen izlaida New Beetle, taču auto tā pa īstam populārs nekļuva. Tas piedzīvoja vienu paaudžu maiņu, tomēr 2018.gadā no ražošanas tika noņemts. Vabolīšu stāstam līdz ar to tika pielikts punkts.