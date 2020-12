Piektdien 794 jauni Covid-19 inficētie; 11 mirušie

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 8695 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 9,1%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

No 11 pagājušajā diennaktī mirušajiem trīs ir vecumā no 60-70 gadiem, seši - no 75-85 gadiem, bet divi - vecāki par 85 gadiem.