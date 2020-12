Horoskopi visai nedēļai

SKORPIONS Daudz kas būs atkarīgs no tā, vai tev pietiks pacietības, nosvērtības, veicot sarežģītākos profesionālos pienākumus. Esi nedaudz saudzīgāks pret nervu sistēmu, neieslīgsti sakāpinātā paškritikā, jo tā ievērojami mazinās ticību panākumiem. Nedēļa zīmīgāka tiem Skorpioniem, kuri sēž priekšnieka krēslā, kuriem ir savs bizness. Saskarsmē ar padotajiem vēlams ieturēt nedaudz pretimnākošāku, saprotošāku nostāju. Ģimenes dzīvē svarīgākais solās norisināties nedēļas nogalē.

STRĒLNIEKS Viss būs atkarīgs no tevis paša ieguldītā darba. To spilgti apliecinās enerģiskākie, pašaizliedzīgākie Strēlnieki ar saviem sasniegumiem. Lai veicinātu savas panākumu iespējas, derētu parūpēties par saskanīgākām attiecībām ar apkārtējiem. Šonedēļ ne reizi vien vari nonākt situācijās, kurās būs nepieciešams līdzgaitnieku atbalsts. Attiecībās ar tuviniekiem būsi draudzīgs un atklāts, tomēr būs momenti, kad tavs tiešais domu gājiens, izteicieni var aizskart kādu no ģimenes locekļiem.