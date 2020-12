5 ieteikumi, kā droši iepakot dāvanas sūtīšanai

Vienkāršākais un lētākais veids, kā preci droši iepakot, ir burbuļplēve, ko var iegādāties gan saimniecības preču veikalos, gan dažādos e-veikalos. Burbuļplēvē ieteicams iesaiņot trauslus un plīstošus produktus, piemēram, keramikas, stikla, porcelāna un līdzīga materiāla izstrādājumus. Ja vēlaties nosūtīt vairākas lietas, tad katra no tām ir jāiepako atsevišķi vēl pirms likšanas kastē vai maisā. Burbuļplēvi var aizstāt arī ar citiem materiāliem, piemēram, vati, gofrēto kartonu, papīru audumu, speciālām fiksējošām putām un granulām. Ja sūtītajam priekšmetam ir tukšs vidus, tad arī to ir ieteicams aizpildīt ar saburzītu papīru vai burbuļplēvi. Neatkarīgi no tā, cik priekšmetus plānojat sūtīt, būtu vēlams, lai amortizējošs materiāls tos aptvertu no visām pusēm - augšas, apakšas un sāniem.