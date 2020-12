Ekscentriska arhitektūra: kā Beverlihilsas grezno māju rajonā nonāca raganu namiņš

Lai gan vēl mūsdienās netrūkst cilvēku, kas uzskata, ka māja patiešām ir saistīta ar ļaunajiem spēkiem un te patiešām ir kaut kāda saistība ar raganām un melno maģiju, tomēr Raganu jeb Spadenas nama esamībai ir pavisam vienkāršs izskaidrojums. To pasūtīja Holivudas režisors Harijs Olivers, kam neparasto namu vajadzēja pasakas "Ansītis un Grietiņa" (1923) filmas adaptācijai. Māju uzcēla 1921. gadā, filmu pilsētiņā, Airvina Vilata filmu studijā. Māju toreiz būvēja senlaicīgā angļu stilā, rotājot eksterjeru ar maziem lodziņiem un spicu jumtu. Arī pēc filmas pabeigšanas, Raganas namiņā tika uzņemtas citas kinofilmas, bet periodos starp filmēšanu māju pārveidoja par ģērbtuvēm, noliktavu vai filmu studijas "Willat Studios" biroju.

Kad māja vairs nebija vajadzīga, to 1926. gadā studija plānoja nojaukt, taču viens no filmu producentiem nolēma māju iegādāties. Šajā periodā māja no studijas tika uzmanīgi pārcelta uz Beverlihilsas guļamrajonu. Šeit neparastā māja radīja vietējiem iedzīvotājiem pamatīgu izbīli, jo māja radās pēkšņi un tiem, kas nemanīja ēkas pārcelšanu, šķita, ka māja ir uzburta. Vietējie iedzīvotāji sacerēja nostāstus un tenkas par Raganas namu.