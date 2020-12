Īstais Rokijs

The Bleeder

Visu laiku izcilākais bokseris Muhameds Ali tieši pirms 45 gadiem aizvadīja savu pirmo cīņu pēc episkās spēkošanās gadu iepriekš ar Džordžu Formenu "Rumble In The Jungle" Zairā, stājoties pretī vienam no retajiem baltādainajiem bokseriem - Čakam Vepneram (Chuck Wepner). Cīņa 1975. gada martā bija iecerēta kā "viegla pastaiga ar balto bokseri", taču viss izvērtās daudz nopietnāk.