"Prozas lasījumu" galveno balvu saņēmusi rakstniece Inga Gaile

Festivāla noslēgumā tika noteikta galvenās balvas ieguvēja - "Asus ZenBook" datoru savā īpašumā jaunu darbu rakstīšanai ieguva Gaile par "Prozas brokastīs" nolasīto fragmentu no romāna "Jaukumiņš". Savukārt speciālbalvu no žurnāla "Domuzīme" ieguva rakstnieks Osvalds Zebris.

Aizpore pavēstīja, ka šogad "Prozas lasījumi 2020" ar vērienīgu programmu norisinājās neklātienē, sniedzot iespēju to izbaudīt ikvienam, gan vērojot tiešraides, gan klausoties audio ieraktus "Latvijas Radio" un festivāla kontā platformā "Spotify", gan arī baudot "Prozas brokastis" ar rakstnieku iemīļotiem ēdieniem un lasot tekstus. Festivāls veiksmīgi izskanēja arī sadarbības partneru "Delfi" un interneta žurnālu "Satori".

Nedēļas laikā 11 pasākumos, diskusijās un lasījumos, festivālā attālināti šogad no 1. decembra līdz 6. decembrim piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku - rakstnieces un rakstnieki gan no Latvijas, gan arī no Ukrainas, Igaunijas un Lietuvas.