Katrīna Gupalo izdod Imanta Kalniņa mūzikas albumu

Dziedātāja un pianiste Katrīna Gupalo laidusi klajā Imanta Kalniņa mūzikas albumu "7 skumjas zvaigznes". Tajā iekļautas piecpadsmit dziesmas, tai skaitā trīs no tām ir angļu valodā ar Ojāra Ērika Kalniņa vārdiem. Līdz ar albumu publicēts arī Amerikā filmēts mūzikas video dziesmai "Take It or Leave It".