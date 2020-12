Pirmā internetā pārdotā latviešu mikromāja ceļos uz Vāciju

Vīrusa Covid-19 pandēmija radījusi apstākļus, kas sekmējuši iepirkšanos internetā, un interese par māju iegādi tiešsaistē šogad būtiski augusi, atklāj "Manta North" vadītājs Raimods Gusarevs. Internetā pārdoto māju pircējs nebija redzējis klātienē un tiešsaistē iegādājies to par 97 000 eiro, ieskaitot PVN. Pilnībā aprīkotajā mājā ietilpst divas guļamistabas, virtuve un tās iekārta, vannasistaba ar labierīcībām, ievilkta elektrības un apkures sistēma.

“2020. gads radījis būtisku pagrieziena punktu biznesam. Priecājamies klientus satikt klātienē, tomēr novērtējam, ka pandēmijas laikā varam turpināt ražošanas procesus un pārdot mājas tiešsaistē. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, cilvēks var iepazīties ar māju līdz pat sīkākajām detaļām,” stāsta Gusarevs. “Tāpat pasaulē pieaugoša tendence ir izvēlēties mājas no ekoloģiskiem un videi draudzīgiem materiāliem. Sekojot līdzi pieprasījumam, "Manta North" plāno nākamgad būtiski paplašināt moduļu māju eksporta tirgu.”

"Manta North" ražotne atrodas 2500 m2 plašās, modernās telpās, Jelgavas Biznesa Parkā, kas ir viens no lielākajiem rekonstruētajiem industriālajiem parkiem Latvijā un strauji attīstījies pēdējo pāris gadu laikā, radījis ražošanai draudzīgu vidi, pulcējot vienkopus progresīvus un inovatīvus uzņēmumus. Divu gadu darbības laikā "Manta North" izveidojis stabilu izplatītāju un pārdevēju tīklu Eiropā, un šā gada pārdošanas apjoms pārsniedzis vienu miljonu eiro. Nākamajā gadā, ņemot vērā pircēju pieprasījumu un starptautisko sadarbības partneru prognozes, plānots ražošanas apjomu dubultot.

"Manta North" ražotnē strādā vairāk nekā 20 profesionālu, augsti kvalificētu namdaru un tehnologu, no kuriem lielākā daļa ir vietējie iedzīvotāji no Jelgavas rajona. Uzņēmums ražo mājas no moderniem augstas veiktspējas materiāliem un novērtē atbilstoši profesionālu darbaspēku, kas izprot biznesa vajadzības un spēj radīt mūsdienu būvniecības standartiem atbilstošu produktu.