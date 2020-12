“Neparastas un uzjautrinošas lietotnes ir lielisks veids, kā pavadīt laiku atslodzes brīžos. Agrāk, kad viedtālruņi nebija tik attīstīti un tiem nebija pielāgotas lietotnes, dažādas vietnes veica līdzīgu izklaides funkciju - tajās pastāvīgi tika atjauninātas smieklīgu video un spēļu kolekcijas. Mūsdienās šāda veida saturu piedāvā dažādas lietotnes, tikai vienmēr svarīgi atcerēties, ka vīrusi un krāpnieki var slēpties zem izklaidējošu lietotņu nosaukumiem vai aprakstiem. Tādēļ, meklējot šādas lietotnes, iesakām to darīt oficiālajā AppGallery vai izmantot īpašo Huawei Petal search funkciju. Šī platformas ļaus atrast jebkuru lietotni, ja tāda pastāv, un pārbaudīt, vai to ir patiešām droši lejupielādēt. Tādēļ mēs esam apkopojuši 5 izklaidējošas un neparastas lietotnes, lai jautrāk pavadītu laiku,” stāsta Gunta Kursiša, “Huawei Mobile Services” Biznesa attīstības vadītāja Latvijā.

Tiem, kas meklē dažādas neparastas lietotnes, iesakām sākt ar tādu, kur būs nepieciešams tikai uzlikt pirkstu uz ekrāna un to nenoņemt tik ilgi, cik iespējams. Ja šis uzdevums šķiet vilinošs, tad lejupielādējiet lietotni Finger no Huawei oficiālās AppGallery lietotņu platformas. Tas var izklausīties neparasti, bet, guļot gultā un neko nedarot, izaicinājums nenoņemt pirkstu no tālruņa ekrāna var būt vēl aizraujošāks un saistošāks, it īpaši tad, ja ir iespēja konkurēt ar citiem cilvēkiem visā pasaulē.