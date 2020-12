Apgalvojumam par plānu piespiedu kārtā vakcinēt policistus nav pamata

5. decembrī kāds Facebook lietotājs vēstīja par vairākiem ziņojumiem no policistiem par janvārī vai februārī it kā gaidāmo piespiedu vakcināciju. Turklāt viņš piebilda, ka nevakcinēšanās gadījumā policistiem būšot jāpamet darbs. “Cik saprotu līdzīgs scenārijs draud arī medicīnas darbiniekiem!” Ar šo ierakstu dalījās 2,4 tūkstoši cilvēku.

Re:Check lūdza arī ieraksta autoram sniegt plašāku informāciju par to, no kurienes viņš guvis informāciju par policistiem it kā janvārī vai februārī paredzēto piespiedu vakcināciju. Tāpat lūdzām dalīties ar to policistu kontaktiem, kas viņam esot sūtījuši šādus ziņojumus. Tomēr atbildi no ieraksta autora Re:Check nesaņēma.