Trešdaļa iedzīvotāju šogad nav satikuši savus radus. Kā būs ar Ziemassvētkiem?

Visbiežāk savus radiniekus nav satikuši seniori (41%), kas varētu būt skaidrojams ar to, ka cilvēki gados ir viena no Covid-19 lielākajām riska grupām. Līdz ar to, baidoties no vīrusa, ģimenes locekļi šobrīd izvēlas nesatikties ar senioriem.