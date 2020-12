“Apņemos visu izdarīt no pirmās reizes.” Šo teikumu patēvs septiņgadniekam burtnīcā lika ierakstīt 200 reižu. Viņam šķitis, ka sievas dēls no pirmās laulības jāaudzina skarbi. Kamēr nav izpildīts uzdotais, gulēt netiek – gulta apgāzta otrādi. No ledusskapja nevar ņemt, ko grib. Uz tualeti iet, kad gribas, arī ne. Par sodu var ieslēgt istabā, tualetē vai ziemā likt stundām stāvēt uz balkona apakšveļā.