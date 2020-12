"Positivus" rīkotājs: Biļešu kompensācija 80% apmērā nekādi neglābs nozari kopumā

Savukārt, lai runātu par nozares atveseļošanos un iziešanu no Covid-19 krīzes, nozarē strādājošiem būtu svarīgi, ja parādītos subsīdijas nākotnes projektiem vai jaunu projektu veidošanai, pauda koncertzāles "Palladium" līdzīpašnieks, piebilstot, ka pretējā gadījumā nozarei nebūs iespēju atsākt darbību ierastajā apjomā. Majors sacīja, ka krīzes laikā nozarē strādājošie ir uzkrājuši milzīgus zaudējumus, tieši tādēļ subsīdijas nākotnes projektiem ir tik izšķirošas.

Kā piemēru viņš minēja valdības lēmumu samazināt dīkstāves atbalsta saņemšanas kvalifikācijas kritēriju no pašreizējiem 50% apgrozījuma kritumam līdz 20%. Koncertaģentūras "PositivusMusic" vadītājs uzsvēra, ka

piemērot šo kritēriju izklaides un kultūras pasākumu nozarei ir absurds, jo nozare ir dīkstāvē no marta.

"Tomēr šeit, veidojot šos palīdzības un atbalsta rīkus, ir saskatāma valsts nevēlēšanās izprast situāciju, jo ir uzņēmumi, kuri ir dīkstāvē no marta. Dialogs ir, un tāpēc mēs ceram, ka kaut kādu rezultātu izdosies panākt, jo arī šogad jau bijušas programmas, kas veiksmīgi darbojušās, un tas pilnīgi noteikti ir vairāk, nekā nekas," secināja Majors.

Runājot par to, kā patlaban sokas nozarei, viņš sacīja, ka tā ir iesaldētā stāvoklī, tā ir sadrumstalota. Majors norādīja - ja skatās uz privātajiem uzņēmumiem, tie ir "vienkārši iekonservēti". Uzņēmumi strādā, samazinot izmaksas. Savukārt tie, kas nolēmuši glābt savus uzņēmumus, mēģinās šo krīzi pārvarēt, pārkārtojot uzņēmuma darbību un izmantojot ietaupījumus un iekrājumus no iepriekšējiem gadiem. Tomēr Majors arī atzina, ka ne visiem tas būs pa spēkam, ne visi varēs to atļauties, un tie pārtrauks savu darbu.