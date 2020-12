Fotostāsts ⟩ Rosība Uhaņas tirgos gadu pēc pandēmijas sākuma

"Es nebaidos, kas man no kā baidīties?" saka zivju un dārzeņu tirgotājs. Viņš un citi stendu un veikaliņu īpašnieki turpat ķidā zivis, daži to dara bez sejas maskas. Pilsētas atbildīgie dienesti uz ietvēm smidzina dezinfekcijas šķīdumu.

Pasākumiem bija rezultāti. Uhaņā jau vairākus mēnešus nav reģistrēta lokāla vīrusa izplatība, un tagad tā neatšķiras no citām Ķīnas pilsētām - cilvēku pilnas iepirkšanās ielas, sastrēgumi un pārpildīti restorāni.

"Es neesmu bijis ārzemēs, tāpēc sevišķi labi to nesaprotu, taču no tā, ko rāda televīzijā, izskatās, ka citas valstis neliek cilvēku dzīvības pirmajā vietā," pauž 54 gadus vecais ēdiena tirgotājs Li, kurš savu stendu no jauna atvēra jūnijā. "Citās valstīs nav tik laba ideoloģija kā Ķīnā."