Porsche izstrādā sintētisko degvielu, lai klasiskie auto nebūtu jāslēpj garāžās

Atšķirībā no astronomiskā apjomā ražotajiem auto, kas nokalpo tiem atvēlēto laiku un bez ierunām tiek nodoti pārstrādei, 70% saražoto Porsche automašīnu joprojām atrodas uz ceļa. Tikai niecīga daļa no šiem auto ir elektriskie Taycan, bet pārējie ir atkarīgi no degvielas tvertnē iesūknējamas viena vai otra veida ogļūdeņražu dziras.