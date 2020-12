Mūžībā devies ambientās mūzikas komponists Harolds Bads

Par amerikāņu komponista nāvi pagājušonedēļ paziņoja Bada menedžeris.

1936. gadā dzimušais Bads (Harold Montgomory Budd) bija minimālisma mūzikas komponists, dzejnieks, iekļāvās radošajā grupā ar Teriju Railiju un Mortonu Feldmanu. Plašāku atpazīstamību viņš guva, sadarbojoties ar ambientās mūzikas pionieri Braienu Īno un grupas "Cocteau Twins" dalībnieku Robinu Gatriju (Robin Guthrie).

70. gadu sākumā no avangarda eksperimentiem Bads pievērsās daudz "meditatīvākām skanējumam". Sākotnēji būdams bundzinieks, viņš sāka apgūt klavierspēli.

Viņa 1972. gada kompozīciju "Madrigals of the Rose Angel" pamanīja Īno un tieši viņš 1978. gadā producēja Bada debijas plati "The Pavilion of Dreams".

1986. gadā izdots kopdarbs ar skotu grupu "Cocteau Twins" - "The Moon and the Melodies".