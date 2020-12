Šī stratēģijas nosaukuma, kas tika izstrādāts trīs gadus, galvenā iezīme ir spēļu iekšējo turnīru sērija, kas ļauj sacensties vairākiem spēlētājiem no visas pasaules. To vēl vairāk pastiprina ikgadējais turnīrs, kuru rīko spēles zīmola varonis Konors Makgregors*, īru profesionālais jauktā cīņas mākslinieks un bokseris un bijušais UFC čempions.

"Mēs esam ļoti priecīgi sadarboties ar Huawei AppGallery un novērtējam viņu milzīgo interesi palīdzēt mums visā pasaulē laist klajā mūsu jaunāko mobilās stratēģijas nosaukumu: Dystopia: Contest of Heroes," sacīja Beetroot Lab līdzdibinātājs un biznesa attīstītājs Dāvis Ziediņš. “Ņemot vērā to, ka mūsu biznesa partneris un spēles seja ir labi pazīstamā slavenība Konors Makgregors, tas uzliek milzīgu atbildību uz mūsu pleciem, tāpēc ir svarīgi sadarboties ar tādu uzticamu tehnoloģiju partneri kā Huawei, kas atbalsta katru mūsu soli: integrāciju, pievienošanos un lietotāju iegūšanu. ”

AppGallery ir vieda un novatoriska ekosistēma, kas ļauj izstrādātājiem radīt unikālu pieredzi patērētājiem. Mūsu unikālais HMS Core ļauj lietotnes integrēt dažādās ierīcēs, nodrošinot vairāk ērtības un vienmērīgāku pieredzi - un tā ir daļa no mūsu plašākās Huawei stratēģijas 1 + 8 + N. Izmantojot AppGallery, mūsu vīzija ir padarīt to par atvērtu, novatorisku lietotņu izplatīšanas platformu, kas ir pieejama patērētājiem, un tajā pašā laikā stingri aizsargāt lietotāju privātumu un drošību, vienlaikus nodrošinot viņiem unikālu un viedu pieredzi. Būdama viena no trim lielākajām lietotņu iegādes platformām visā pasaulē, AppGallery piedāvā plašu globālo un vietējo lietotņu klāstu 18 kategorijās, tostarp navigāciju un transportu, ziņas, sociālos medijus un citas. AppGallery ir pieejama vairāk nekā 170 valstīs un reģionos ar 500 miljoniem aktīvo lietotāju mēnesī visā pasaulē. Lejupielāžu skaits no AppGallery gadā ir sasniegušas 294 miljardus.