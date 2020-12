“Tur sistēma ir daudz demokrātiskāka” jeb kā Elksniņš salīdzina Latviju un Baltkrieviju

Iespējams, Elksniņš domāja tā sauktos 13.janvāra grautiņus, kas notika 2009.gada sākumā ekonomiskās krīzes pilnbriedā. Toreiz vairāki tūkstoši Doma laukumā mierīgā demonstrācijā protestēja pret valdības taupības politiku un prasīja atlaist Saeimu, savukārt pēc tās sākās Vecrīgas demolēšana. Protestētāji Saeimas logos un uz policistu galvām meta bruģakmeņus, izsita veikalu skatlogus, apgāza un ārdīja automašīnas. Pēc grautiņiem apsūdzība par dalību masu nekārtībās tika celta pret 68 cilvēkiem, no kuriem absolūti lielāko daļu sodīja ar piespiedu darbu, nosacītu cietumsodu vai naudas sodu. Vairāki cilvēki saņēma arī reālu cietumsodu, viņu vidū iepriekš sodīti cilvēki un tādi, kas nepildīja sākotnēji piespriesto maigāku sodu nosacījumus. Nav atrodamas ziņas par apzināti vardarbīgu attieksmi pret sodītajiem. Vairākus gadus vēlāk sabiedrībā raisījās diskusija par to, vai valsts nav pārāk barga pret vienu no sodītajiem – Ansi Ataolu Bērziņu, kuram nācās izciest gadu un astoņus mēnešus ilgu reālu cietumsodu. Taču tas tika noteikts, jo Bērziņš neievēroja sākotnēji piespriestā nosacītā cietumsoda probācijas prasības.