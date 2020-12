Formulas kļūs lēnākas un citi F-1 jaunumi

Otrkārt, vērā ņemamas izmaiņas piedzīvos arī formulu konstrukcija. Pirmais, kas krīt acīs Formula 1 vietnē izvietotajā attēlā, ir jauna dizaina riteņi. Ja līdz šim formulām bija masīvas riepas uz 13 collu riteņiem, tad no 2022.gada tām būs 18 collu diski ar zemprofila riepām. Šīs izmaiņas ir viens no pasākumu kompleksiem, kam jāuzlabo formulu aerodinamika. Riepas ar augstajām malām ir samērā nestabilas un ietekmē parametrus katrā pagriezienā.

Vēl vairāk aerodinamiku mainīs plānotā formulu dizaina evolūcija. Šobrīd bolīdu sniegumu trasē lielākā mērā nosaka ārējo elementu kopums, kas braucamo spiež pie zemes. Pateicoties tam formulas var neticamā ātrumā pārslēgties no viena pagrieziena uz otru, neizlidojot no trases, taču nevēlamais blakusefekts ir pamatīgs gaisa plūsmu juceklis tieši aiz formulas. Sekotāji būtībā ir spiesti tādēļ turēties gabaliņu atstatus.

No tā izriet, ka formulas varēs braukt ciešāk viena aiz otras un arī apdzīšanas momentu kļūs vairāk. Skatītāji no šādām izmaiņām būs tikai ieguvēji.

Paralēli aerodinamikas elementu izmaiņām tiks koriģēts arī formulu minimālais svars. Tas pieaugs no pašreizējiem 749 kilogramiem līdz 768. Apvienojumā ar plānotajām aerodinamikas izmaiņām formulas kļūs par dažām sekundēm uz apli lēnākas, taču čempionāts no tā tikai iegūs. To pierādīja arī Sahiras Lielās balvas izcīņa Bahreinā, kur gandrīz pusi sacīkstes vadībā bija Džordžs Rasels - Williams pilots, kurš radis braukt visiem no aizmugures, bet pie Mercedes stūres bija pārliecinoši ātrāks par visiem konkureniem un pārspēja pat ilggadējo Mercedes komandas braucēju Valteri Botasu.