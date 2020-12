Policija "Rīgas ballē" konstatējusi divu noteikumu punktu pārkāpumus

Viņš norādīja, ka konkrētā Ministru kabineta noteikumu par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai redakcija bija spēkā no 10.oktobra līdz 11.oktobrim.

Pēc Sadovska stāstītā, RPP konstatēja noteikumu divu punktu pārkāpumus, proti, netika nodrošināts, ka pasākuma apmeklētāji atrodas fiksētās personalizētās sēdvietās, turklāt blakus sēdvietās atradās vairāk kā divi cilvēki, kas nebija no vienas mājsaimniecības.

"Rīgas balle" pulcēja uzņēmējus, politiķus, sabiedriskos un kultūras darbiniekus, to skaitā labklājības ministri Ramonu Petraviču no "KPV LV" un Eiropas Parlamenta deputātu Andri Ameriku no "Gods kalpot Rīgai", raisot daļā sabiedrības neizpratni un sašutumu.