Jauns singls no popmūzikas fabrikas - nometnes "RigaLive"

"Dziesma ir par prāta un mīlestības spēlītēm, par to, kas paliek vai drīzāk tieši pretēji – kas nepaliek, kad attiecības nav bijušas veiksmīgas. Es pat teiktu, ka tas ir stāsts par toksiskām attiecībām. Ir arī attiecības, kuru sākumā notiek spēle, kurš tad kuru iekaros. Šajā konkrētajā stāstā es teiktu, ka ir atspoguļota situācija, kurā vīrietis domā, ka viņš iekaro šo sievieti un sajauc viņai prātu, taču patiesībā, pašam pat neapzinoties, viņš ir sapinies savās lamatās, jo mēs, sievietes, taču esam gudras un tik viegli ap pirkstu mūs nemaz nevar aptīt," stāsta Karlīna.

"Pati es šajā nometnē nepiedalījos, bet šī dziesma pie manis, var teikt, nonāca pati un to pabeidzām kopā ar producentu Kasparu Ansonu. Liela un talantīga komanda strādājusi pie šīs dziesmas, un man atkal jāsaka liels paldies "RigaLive" organizatoriem, jo arī šajā darbā mūs kopā saveda tieši viņi. Ļoti novērtēju šādu sadarbības iespēju! Šī noteikti it viena no man pašai tuvākajām manām dziesmām, kas radītas līdz šim, jo tā ļoti labi atspoguļo manu personību," atklāj Karlīna.