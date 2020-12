KNAB rosina sākt kriminālvajāšanu pret prokurori un zvērinātu advokāti par neizpaužamu ziņu izpaušanu

KNAB kriminālprocesu sāka 2020. gada 7. jūlijā. Pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka individuāli praktizējoša zvērināta advokāte, iespējams, uzkūdīja Jelgavas prokuratūras prokurori iegūt un izpaust ziņas par kādu apsūdzēto personu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētās sistēmas. KNAB veiktā krimināllietas izmeklēšana apliecina, ka

KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule: “Ir svarīgi atcerēties, ka valsts amatpersonām aizliegts privātām vajadzībām izmantot datu informācijas sistēmas, kurās uzkrāta dažāda veida informācija par juridiskām un fiziskām personām. Prettiesiska informācijas izmantošana privātajām vajadzībām rada interešu konflikta situāciju, par ko pienākas administratīvā atbildība. Savukārt, ja amatpersona no datu informācijas sistēmām ne tikai iegūst informāciju, kas nav nepieciešama tās amata pienākumu pildīšanai, bet arī to tālāk nodod trešajām personām – par to paredzēta kriminālatbildība.”