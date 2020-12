Latvija noteikti var lepoties ar savu folkloras tradīciju saglabāšanu un interesi par to arī jauniešu vidū, kas nav tik ļoti raksturīgi nekur citviet pasaulē. Arī mūzikas jomā folkmūzika pēdējo 30 gadu laikā ir strauji attīstījusies, taču joprojām ne tik bieži to redzam klausītāko dziesmu topos.

Tas, man liekas, ir ļoti daudzslāņains jautājums. Pirmkārt, tās ir joprojām dažādās domas folkmūzikā – ir cilvēki, kas uzskata, ka viss ir jāsaglabā tāpat, kā tas ir, – maksimāli autentiski un līdz ar to nepakļaujoties mūsdienu tendencēm. Nākamais – kaut kādā veidā ir tā sanācis, ka šis žanrs no video veidošanas atpalika, jo, teiksim godīgi, tas atpaliek arī no tāda mainstreem. Folkmūzika šobrīd nav vidēji visvairāk patērētā mūzika, līdz ar to arī visi video, kas ir tikai ar vārdiem, ir aizgājuši popmūzikai, hiphopam, deju mūzikai, rokmūzikai, tam, kas ir mainstreem. Un vēl, folkloras kopām nav arī rocības, lai papildus visam tam, ko viņi dara, vēl uzfilmētu videoklipu, kas tomēr nav lēts prieks. Un dažkārt arī pietrūkst kvalitātes vai ideju.

Daudz argumentu. Viens ir – skanējums. Un tas ir tas, ar ko es esmu izaudzis skolēna gados. Tā īsti ar folkloru iepazinos vēlāk, un tāpēc arī aizstāvu šo viedokli par pārmaiņām, jo cilvēks "parastais" lielā daļā gadījumu nav spējīgs paklausīties folkloras dziedājumu folkloras kopas izpildījumā – tur ir jābūt nedaudz savādākai bāzei, savādākai sagatavei, jo tie kritēriji, kas tur ir, drusku atšķiras no, teiksim, tādiem mūsdienu mūzikas kritērijiem "kas skan labi, kas neskan labi". Otrs, protams, ka folklora ir ļoti smaga un sarežģīta no tā viedokļa, ka tā nes sevī ļoti dziļu ziņu, un mēs gribam patērēt kaut ko ļoti fast foodam līdzīgu, kaut ko vieglu un ātri sagremojamu, mēs negribam iedziļināties vai daudz domāt par to. Vēl – kas šobrīd nonāk mūzikā un topos? Tur ir jābūt ļoti lielai mārketinga aktivitātei, producēšanai, tātad ļoti daudz jānodarbojas ar reklāmu, un tiešām varbūt sevi ir jāpārdod, un tad jau ir jāizliekas par to, kas tu neesi. Tas nesaskan, pirmkārt, jau ar pašu folkloras pārstāvju pārliecību, un to es arī varu teikt par sevi – lai nu kā, es netaisos sākt kaut kādas izdarības vai reklāmu tikai tādēļ, lai dabūtu atzinību. Un visas šīs nianses mazliet neiet kopā ar mūsdienu prasībām.