Vecuma pensijas minimālo apmēru atzīst par neatbilstošu Satversmei

Viena no pieteikuma iesniedzējām, proti, AT uzskatīja, ka Satversmes 109.pantam neatbilst Noteikumu par vecuma pensijas minimālo apmēr punkti, kuri paredz ka minimālās vecuma pensijas apmēru nosaka atkarībā no personas apdrošināšanas stāža. Tāpat tiesa uzskatīja, ka šim pantam neatbilst Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, kas nosaka, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir 64,03 eiro.